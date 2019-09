Flere end 100 mennesker frygtes omkommet i et luftangreb i Yemen, der blev udført af den saudiskledede koalition.



Det oplyste Den Internationale Røde Kors-komité, ICRC, søndag.



"Vi skønner, at over 100 personer er dræbt," siger Franz Rauchenstein, der er leder af Røde Kors' delegation i det krigshærgede land.



Målet for angrebet var en arrest i Dhamar-provinsen, der ligger syd for hovedstaden Sanaa. 40 personer bliver behandlet for skader.



Organisationen arbejdede søndag eftermiddag dansk tid på at finde overlevende under murbrokkerne. Men det vurderedes, at chancerne var små.



ICRC har sendt lægefaglige redningshold til stedet, hvor de tidligere har besøgt indsatte i arresten.



Ritzau