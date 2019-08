FCK indløser billet til Europa League

Eksklusivt for kunder

FC København er for 13. gang på 14 år klar til et europæisk gruppespil, selv om de danske mestre led et nederlag på 0-1 i returkampen mod Riga FC i Europa League-playoff.



Københavnerne vandt det første opgør i Parken med 3-1, og dermed er Ståle Solbakkens...