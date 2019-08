Lækker dans fra Alvin Aileys suveræne dansere i Tivoli

Aftens svaghed



***** (5 af 6 stjerner)"ALVIN AILEY AMERICAN DANCE THEATER"Tivolis Koncertsal. Gæstespil, til og med på søndag 1 september.er ballettens svar på sort kaviar. Kors, hvor er det her lækkert, hvor er det elegant og hvor er det alt for sjældent, at man får lov at opleve noget, der i samme grad fryder og forfrisker den kunstneriske gane.Men nu er muligheden der, for det verdensberømte kompagni gæstedanser for 17. gang i, siden deres første besøg i 1981. Til gengæld er det første gang, at Tivoli vælger at gennemføre gæstespillet uden fondsstøtte, da de forhåbentlig udsolgte sæder til og med sidste spilledag på søndag gerne skulle dække udgifterne.Og der bør blive udsolgt, for igen i år leverer det New York-baserede kompagni i den grad varen. Den kunstneriske kvalitet er i top, rent dansant, selvom en enkelt af de tre balletter på åbningsaftenen i går, onsdag, må betegnes som et flop.Den bluesinspirerede ballet "Members don't get weary" (2017) var simpelthen for koreografisk svag i sit udtryk, og den osede langt væk af at være mere søgende end forførende - kombineret med et forsimplet koreografisk udtryk, der rent ud sagt er ringe, selvom balletten var smukt danset.Til koreografens forsvar skal siges, at det varførste værk til kompagniet, men den formildende omstændighed tæller imidlertid ikke. En kedelig ballet er en kedelig ballet, undskyldninger eller ej.Bortset fra kompagniets kendingsmærke, balletten "Revelations", der afslutningsvis danses til hver af forestillingerne, er alle de øvrige værker, som kompagniet denne gang optræder med, af nyere dato og aldrig set før på dansk jord. Det giver endnu en god grund til se eller gense det vidunderlige kompagni, der i bogstaveligste forstand danser som en drøm.Den smukke og betagende ballet "EN" (2018) (foto) er ingen undtagelse. Den begavede, alvorstunge og næsten dommedagsagtige ballet tager udgangspunkt i det japanske ord EN, der både betyder cirkel, skæbne og karma. Alle elementer, der indgår i denne meget personlige men også abstrakte ballet, skabt af den amerikanske stjernekoreografMed præcision, smukt koreograferet og tilsat en virkningsfuld lys-scenografi, får vi her præsenteret en ballet om vigtigheden af det at turde være tilstede i nuet. Omgivet af de universelle elementer, jord, ild og vand og danset i lyset fra en stor smuk lysende sol og en gådefuld måne. En vidunderlig ballet, der sammen med "Revelations" var to af åbningsaftenens højdepunkter, til trods for at der danses til båndet musik.Kendingsmærke-balletten "Revelations" fra 1960 er ikke bares hovedværk. Den var i sin tid også med til at sætte kompagniet på verdenskortet, idet den i brede kredse var med til sætte gang i den sorte amerikanske befolknings selvforståelse.Den tilbageskuende og komplekse ballet beskriver den sorte amerikanske befolkningsgruppes vilkår før i tiden. Fra hårdtarbejdende og flygtende slaver, via fællesskabsånden, til et selvironisk rivaliseringsportræt blandt de kvindelige gospelbesøgende kirkegængere. En ballet, der oser af overskud og livsglæde, og som fik hele salen til at stå op og klappe.Jeg vil ikke opfordre til, at man begår mord for at sikre sig en billet til en eller flere af forestillingerne, men det er tæt på. For dette sublime kompagni har en udtryksform, en sødme og en præcision, der slet ikke er til at komme udenom. At gæstebesøget i år så også tæller hele seks nye værker, der alle kredser om begrebet nutidige livserfaringer, tæller jo ikke nedad.