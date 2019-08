Det sker i dag: Halvårsregnskab fra ATP

Halvårsregnskab fra ATP



Pensionskæmpen ATP, Arbejdernes Tillægspension, kommer med regnskab for årets første seks måneder kl. 7 onsdag morgen.



Halvårsregnskab fra Sydbank



Sydbank kommer onsdag med regnskab for første halvår af 2019.



Orphazyme med regnskab



Biotekvirksomheden Orphazyme kommer onsdag med regnskab for første halvår. I slutningen af juli kunne Orphazyme meddele, at virksomheden var tæt på at få det første lægemiddel på markedet. Godt en uge senere købte Danske Bank sig ind som storaktionær i virksomheden med 5,11 pct. af aktiekapitalen og 7,86 pct. af stemmerettighederne.



Regnskab fra Santa Fe Group



Santa Fe Group, der udgør resterne af det tidligere Østasiatisk Kompagni, kommer med halvårsregnskab. Regnskabet kommer på bagkant af en stor uenighed mellem Santa Fe Group og kapitalfonden Proventus Capital om overtrædelse af en lånaftale. Oven på nyheden faldt aktien 43,5 pct. i værdi til kurs 2,34 kr. Dermed har aktien alene i 2019 tabt 83 pct. i værdi



Venstre mødes på Sjælland



Venstre i Region Sjælland mødes forud for hovedbestyrelsesmødet i weekenden.