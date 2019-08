Svensk politi løslader to for eksplosion i København

De to svenskere, der blev anholdt onsdag for eksplosionen ved Skattestyrelsen, er blevet løsladt af politiet i Sverige.



Det skriver avisen Sydsvenskan, der har talt med kammeranklager Kristina Lindhoff Carleson.



"Der var ikke længere grund til frihedsberøvelse. Jeg kommenterer ikke yderligere," siger hun.



De to mænd på 22 og 27 år blev anholdt onsdag på en mistanke om medvirken til eksplosionen ved Skattestyrelsen ved Nordhavn Station i København i sidste uge.



Det er uvist, om de to mænd fortsat er sigtet.



/ritzau/