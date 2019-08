Techgiganter aflytter brugere og nedskriver indholdet

Techgiganter som Apple og Google har haft ansatte til at gennemlytte og transskribere danske optagelser fra virksomhedernes digitale assistenter, Apples Siri og Googles Assistant, skriver Politiken. (Arkivfoto)

Ansatte i firmaer hyret af techgiganterne Apple og Google har aflyttet og transskriberet lydfiler fra danskeres telefoner og højttalere, uden at brugerne var klar over det. Det skriver Politiken. Tre nuværende og tidligere ansatte i virksomheder,...

