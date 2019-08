Rigspolitiet skifter ud i ledelse efter ny udvikling i telesag

Midt i sagen om fejl i teledata skifter Rigspolitiet ud i ledelsen. Det skriver DR Nyheder. Politidirektør John Vestergaard, der hidtil har haft ansvaret for den afdeling, der har stået for teledata, er blevet flyttet fra sin post. Hans stilling...

