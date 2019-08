5000 er evakueret under skovbrande på Gran Canaria

Et område på 1700 hektar brænder på Gran Canaria, hvor 5000 mennesker er blevet evakueret. Mindst 700 brandmænd har hjulpet til med slukningsarbejdet.

Lørdag brød en voldsom skovbrand ud på den spanske ferieø Gran Canaria, der også for nylig har været ramt af brande. 5000 personer er søndag blevet evakueret, oplyser myndighederne på De Kanariske Øer ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden brød ud lørdag...

