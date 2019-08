Et lokalopgør mellem de rivaliserende fodboldhold Olimpia og Motagua i Honduras endte i blodige optøjer mellem holdenes fans. Tre personer mistede livet i tumulten, der udspillede sig inden kampen lørdag aften lokal tid udenfor Tegucigalpa's National...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Få et komprimeret overblik over hvad der er værd at vide. Hver morgen. Direkte i din mailboks. Du kan selv vælge om du vil læse eller lytte til Børsen Morgenbriefing. Meld dig til herunder.