Relateret indhold Artikler

En amerikansk domstol har fredag udstedt en arrestordre på det iranske tankskib, som siden begyndelsen af juli har været opbragt i Gibraltar. Det skrev Reuters natten til lørdag dansk tid på baggrund af retsdokumenter.



Meldingen kom efter, at Gibraltar havde ophævet en ordre om tilbageholdelse af den iranske olietanker "Grace 1". Det skete på trods af, at USA's justitsministerium i sidste øjeblik forsøgte at blokere for frigivelsen.



Ifølge arrestordren vil USA også have beslaglagt lasten på mere end to millioner tønder råolie.



Gibraltar opbragte "Grace 1" 4. juli grundet mistanke om, at skibet skulle levere olie til Syrien i strid med EU's sanktioner mod landet.



/ritzau/