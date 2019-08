SAS-fly fra København til Nice sikkerhedslander i Milano

Et SAS-fly fra København til franske Nice er lørdag sikkerhedslandet i Milano i Italien.



Det sker på grund af indikationer på en brændstoflækage. Det bekræfter SAS over for Ekstra Bladet.



Flyet med 146 passagerer om bord lettede fra København klokken 10.52, og efter planen skulle det være landet i Nice klokken 13.10.



Omkring klokken 20 lørdag vil passagerne blive fløjet videre til Nice, skriver Ekstra Bladet.



/ritzau/