Johnson har kurs mod Merkel og Macron på første udlandsbesøg

Den britiske premierminister, Boris Johnson, skal mødes med den franske præsident og Tysklands forbundskansler i næste uge.



Det er de første udlandsbesøg, som Johnson foretager, siden han blev indsat som premierminister i sidste måned.



Det skriver britiske The Guardians Bruxelles-reporter Daniel Boffey på det sociale medie Twitter.



- Boris Johnsons travle uge inkluderer Macron i Paris tirsdag, Merkel i Berlin onsdag og samtaler med Leo Varadkar (Irlands premierminister, red.) og Donald Tusk (EU-præsident, Donald Tusk), står der.



Johnson vil forsøge at få europæiske ledere til at genåbne forhandlingerne om briternes skilsmisseaftale med EU, hvis ikke brexit skal ske uden aftale.



Fredag meddelte den tyske regering, at kansler Angela Merkel, skulle møde Johnson "snart", men det gav intet specifikt tidspunkt.



Den franske præsident Emmanuel Macrons kontor havde ikke umiddelbart nogen kommentar at knytte til Guardians oplysning fredag.



Også mediet Buzzfeed skrev fredag, at Johnson skal møde både Macron og Merkel i næste uge, men det gav ikke flere detaljer.



Boris Johnson ventes også at deltage i G7-mødet med ledere fra Europa og resten af verden i Biarritz i det sydvestlige Frankrig i næste uge.



G7-samarbejdet er et forum, hvor en række af verdens førende industrinationer mødes.



Lederne fra de syv medlemslande mødes på skift i landene. De diskuterer emner, der står højt på den internationale dagsorden.



/ritzau/Reuters