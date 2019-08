Natten til lørdag brød en brand ud på hotellet Tokyo Star, der ligger i havnebyen Odessa i det sydlige Ukraine.



Det oplyser landets katastrofeberedskab ifølge nyhedsbureauet Reuters i en pressemeddelelse. Otte personer omkom, og flere end 10 er såret.



Redningsmyndighederne oplyser ikke, hvad der var skyld i, at flammerne fik fat i hotellet. Tokyo Star har 273 værelser, men det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor mange der befandt sig i bygningen.



Det tog brandmændene på stedet tre timer at slukke branden, som havde hærget et område på omkring 1000 kvadratmeter ifølge beredskabet.



/ritzau/