Politiet sigter to for eksplosion ved Skattestyrelsen

To svenskere er tirsdag blevet sigtet i forbindelse med eksplosionen ved Skattestyrelsen i København. Det oplyser chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi. Den ene mand, en 22-årig, blev tirsdag varetægtsfængslet af en dommer i København. Den anden mand er ikke pågrebet, men er nu internationalt efterlyst. Jørgen Bergen Skov understreger, at eksplosionen ved Skattestyrelsen ikke har relation til den lignende hændelse ved nærpolitistationen på Nørrebro natten til lørdag. /ritzau/

