Kina: FN's menneskerettighedschef tager parti i Hongkong-strid

Kina tog tirsdag afstand fra en erklæring fra FN's menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, om politibrutalitet i Hongkong.



Kina beskyldte FN-repræsentanten for indblanding i Kinas interne anliggender.



- Det er et forkert signal at sende til voldelige...