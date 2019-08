Et hus malet i skrigende pink og med to store, gule emojies er omdrejningspunktet i en nabostrid i velhaverkvarter Manhattan Beach i Los Angeles-området i USA.



Ejeren af emoji-huset Kathryn Kidd blev tidligere på året anmeldt af en af sine naboer for ulovlig udlejning af sin bolig gennem portalen Airbnb.



Som modsvar fik Kathryn Kidd malet store smileyer på ydersiden af huset. Den ene rækker tunge, og den anden har en lukket lynlås som mund.



Naboen, der anmeldte Kidd, har taget den iøjnefaldende udsmykning som en provokation, mens Kidd selv fastholder, at det er for at skabe glæde på vejen.



Sagen er nu hos byrådet, hvor den vrede nabo opfordrer politikerne til at beordre, at hjem males i nøgterne farver.



Manhattan Beach ligger sydvest for Los Angeles og er en af de dyreste postnumre i USA.



/ritzau/AFP