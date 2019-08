Norsk politi: Angreb på moské var forsøg terror

Norsk politi siger ifølge nyhedsbureauet NTB, at hændelse ved en moské i byen Bærum nær Oslo lørdag var "et forsøg på en terrorhandling".



- Vores undersøgelser har vist, at gerningsmanden har højreekstreme holdninger. Han har udtrykt holdninger til støtte for Quisling, og han har indvandringskritiske holdninger, siger den fungerende enhedsleder ved Oslo politidistrikt, Rune Skjold.



- Vi efterforsker sagen som et forsøg på en terrorhandling, fastslår han.



Politiet bekræfter, at der blev affyret flere skud ved moskéen, og at der er blevet fundet våben på stedet.



Under angrebet i Al-Noor Islamic Centre lykkedes det for tilstedeværende at overmande gerningsmanden.



- Vi vil gøre et nyt forsøg på af afhøre den sigtede senere i dag. Han vil sandsynligvis blive fremstillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling mandag siger politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby.



Han tilføjer, at politiet ønsker, at den sigtede undersøges af sagkyndige, og at deres vurdering afventes.



/ritzau/NTB