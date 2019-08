(Opdateret) Statsminister Mette Frederiksen (S) meddeler på Twitter, at hun indkalder Regeringens Sikkerhedsudvalg til møde efter eksplosion på Nørrebro natten til lørdag.



Det sker efter eksplosionen på en lokal politistation på Nørrebro i København natten til lørdag.



- København er blevet ramt af endnu en eksplosion. Heldigvis uden alvorlig personskade. Nørrebro er en bydel med mange beboere, så det er et rent mirakel, at det ikke gik meget værre, skriver statsministeren.



Tirsdag aften var der en eksplosion ved Skattestyrelsen på Østerbro.



Lørdagens eksplosion er den niende i København siden februar.



- Det er alvorligt. Jeg har derfor besluttet at indkalde Regeringens Sikkerhedsudvalg til et møde om sagen, meddeler Mette Frederiksen.



/ritzau/