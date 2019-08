Ruslands langsigtede kreditvurdering er blevet løftet en tand til "BBB" fra tidligere "BBB-" af det amerikanske ratingbureau Fitch. Den nye bedømmelse er samtidig givet med stabile udsigter.



Det skriver Bloomberg News.



Vurderingen "BBB" er den næstlaveste vurdering i det, man kalder for "investment grade", hvor de fleste store obligationsinvestorer inden for deres investeringsmålsætninger kan investere.



- Rusland har forstærket en troværdig og konsekvent politisk ramme, som vil levere forbedrede makroøkonomisk stabilitet, reducere indflydelsen fra olieprisernes udsving på økonomien og støtte øget modstandskraft mod udefrakommende chok, skriver Fitch.



Rusland er dog gennem nu fem år underlagt sanktioner fra USA og EU efter annekteringen af Krim Halvøen, og det har påvirket landets adgang til kapital på finansmarkederne. Det har omvendt tvunget landet til mere disciplin, fremhæves det, og Rusland havde i 2018 det største overskud på statsbudgettet i ti år, ligesom valutareserven er vokset til 500 mia. dollar.



Hos de to konkurrerende ratingbureauer, Standard & Poor's og Moody's, har Rusland stadig deres laveste investment grade-vurdering på henholdsvis "BBB-" og "Baa3".



/ritzau/FINANS