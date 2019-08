Et træ er væltet ned over togskinnerne mellem Ringsted og Sorø på Sjælland.



Der kører derfor ingen tog mellem de to byer lørdag eftermiddag, men der er i stedet indsat togbusser.



Det oplyser DSB på sin hjemmeside.



Togselskabet oplyser, at en del tog vil blive aflyst, og at de rejsende må forvente ekstra rejsetid.



DSB har ingen prognose for, hvornår togene igen forventes at kunne køre på strækningen.



/ritzau/