Der var på flere måder behov for at få renset luften under en hidsig debat blandt politikere i Kenya tidligere på ugen.



Midt i en diskussion om placeringen af handelsboder begyndte der at lugte mystisk i den regionale forsamling i Homa Bay i landets vestligste del, skriver BBC.



- Ærede formand, en af os har forurenet luften, og jeg ved, hvem det er, sagde politikeren Julius Gaya.



Men ham, der blev anklaget for at være fisens ejermand, afviste:



- Det er ikke mig. Sådan noget gør jeg ikke foran mine kolleger.



Formanden for forsamlingen valgte herefter at sende medlemmerne ud til pause, så der kunne blive luftet ud i lokalet.



Historien melder ikke noget om, hvem den skyldige rent faktisk var.



