En eksplosion har natten til lørdag ramt en nærpolitistation på Nørrebro i København. Københavns Politi efterlyser en mand med mørkt tøj og lyse sko, der er set løbe fra politistationen.



Det bekræfter Københavns Politi på Twitter tidligt lørdag morgen.



Ifølge politiet er der ingen tilskadekomne, men bygningen, der ligger på Hermodsgade 3, er voldsomt medtaget.



- Vi er i øjeblikket ved at undersøge stedet, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi ser med stor alvor på det her, siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Rasmus Agerskov Schultz, kort før klokken 06.



Han fortæller, at politiet modtog anmeldelsen klokken 03.18.



Eksplosionen ved politistationen kommer mindre end en uge efter en lignende hændelse ved Skattestyrelsens bygning i Københavns nordhavn.



- Det er endnu for tidligt at sige noget om en eventuel sammenhæng med sprængningen i Nordhavn, men det indgår som en del af vores overvejelser, siger vicepolitiinspektøren.



Politiet har endnu ikke opklaret, hvem der stod bag eksplosionen tirsdag aften, men det er kommet frem, at der blev brugt militært sprængstof ved eksplosionen.



Ifølge vicepolitiinspektøren ankom politi og beredskab til Hermodsgade få minutter efter eksplosionen, og området er fortsat afspærret.



Det er Københavns Politis lokalstation Nordøst, der ligger på Hermodsgade 3.



Et øjenvidne har på Twitter lagt billeder op, der viser knuste ruder og store skader på indgangspartiet til politistationen og en tilstødende bygning.



I opslaget skriver øjenvidnet, at der er tale om en "bombe", men dette er ikke bekræftet.



34-årige Mikael Panduro, der natten til lørdag var på vagt som dørmand på en natklub i Sigurdsgade nær politistationen, beretter om massiv polititilstedeværelse efter eksplosionen, som han beskriver som "voldsom".



- Der lød et helt vanvittigt højt brag, og det hele rystede. Der går ikke meget mere end et par minutter, så er politiet til stede og spærrer det hele af, siger han til Ritzau.



- Folk, der var på gaden, søgte over mod klubben. Det var voldsomt, og folk blev bange.



På sociale medier beskriver flere, hvordan de er blevet vækket af det højlydte brag - flere af brugerne skriver, at de er bosiddende flere kilometer fra Hermodsgade.



Københavns Politi opfordrer alle, der har oplysninger i sagen om at henvende sig.



Politiet planlægger inden for kort tid at oprette en mobil politistation i området for at skabe tryghed blandt beboerne og give mulighed for, at eventuelle vidner kan henvende sig.



Politiet efterlyser en mand, der i følge flere vidner var iklædt sort tøj og lyse sko. Han er set løbe fra stedet i høj fart.



Manden løb fra gerningsstedet i Hermodsgade mod Sigynsgade og derfra videre mod Skjolds Plads.



- Vi vil selvfølgelig meget gerne i kontakt med manden. Og også andre, der har set nogen i området, der passer på signalementet, siger Rasmus Agerskov Schultz.



Øjenvidner fortæller til Ritzau, at der er store skader på facaden. En bruger på Twitter har lagt billeder op, der viser knuste ruder og store skader på indgangspartiet til politistationen og en tilstødende bygning.



Ifølge Rasmus Agerskov Schultz er ingen kommet til skade, og ingen har været til stede, da eksplosionen fandt sted.



- Det er klart, at det er oplagt, at når der inden for så kort tid sker to eksplosioner, at man tænker, at det må have en sammenhæng, siger Rasmus Agerskov Schultz.



- Men det er endnu for tidligt at sige noget omkring, da vores undersøgere stadig arbejder ude på gerningsstedet.