Det sker i dag: Ekstraordinær generalforsamling i Parken

Generalforsamling i Parken



Mandag afholder Parken Sport & Entertainment en ekstraordinær generalforsamling. Den tidligere FC København, William Kvist, der stoppede karrieren tidligere i år, forventes at blive indstillet til bestyrelsen.



Regnskab fra jysk sparekasse



Mandag kommer Den Jyske Sparekasse med regnskab for for årets første seks måneder.



Inflationstal for juli



Danmarks Statistik kommer mandag med tal for udviklingen i inflationen i juli måned.



Tal for overnattende gæster



Mandag kommer der tal fra Danmarks Statistik på, hvor mange overnatninger der har været på danske hoteller, vandrehjem, feriecentre og campingpladser i juli måned. Hotelbranchen har over sommeren rapporteret om mange overnattende gæster, hvor især udenlandske turister har gjort sig gældende i statistikkerne. Tallene fra Danmarks Statistik kan derfor kaste lys over, hvor stor udviklingen har været.



Tal for flytrafikken i juli



Det er ikke kun antallet af overnattende sommergæster, der kommer overblik over på mandag. Københavns Lufthavne kommer også med tal for flytrafikken i juli måned.