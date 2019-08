Forsvaret: Eksplosion skete med stof af militær styrke

Det sprængstof, der blev brugt til eksplosionen hos Skattestyrelsen, kan kun være af samme type, som anvendes i Forsvaret.



Sådan siger seniorsergent Mick Stenkjær, der er ammunitionsrydder hos Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, til Berlingske.



- De gerningsmænd, der har været i gang hos Skattestyrelsen, har haft adgang til et såkaldt brisant sprængstof. Det er samme type sprængstof, som Forsvaret bruger i dagligdagen, siger han til avisen.



Det var tirsdag aften, at der pludselig lød et enormt brag fra Skattestyrelsen ved Nordhavn Station i København. Indgangspartiet blev sprængt i stykker.



Heldigvis kom ingen alvorligt til skade.



Mick Stenkjær fortæller, at det ikke kun er Forsvaret, der bruger brisant - eller højeksplosivt - sprængstof. Også entreprenører bruger det, eksempelvis til metrobyggeriet i København



Han tilføjer til avisen, at sprængstoffet efter alt at dømme er blevet stjålet.



- Og hvis man fører sit regnskab efter reglerne, så vil man kunne se, hvor der mangler noget. Der er nemlig ret skrappe regler for, hvordan man skal opbevare sprængstoffer herhjemme, siger Mick Stenkjær til Berlingske.



Den eller de ansvarlige bag eksplosionen er fortsat på fri fod. Københavns Politi oplyste tidligere torsdag, at man har modtaget over 110 tip fra borgerne.



/ritzau/