Efter eksplosion tirsdag: Skattestyrelsen gør klar til at vende tilbage til hverdagen

Skattestyrelsen er torsdag ved at gøre klar til, at de ansatte kan vende tilbage til arbejdet efter den eksplosion, som tirsdag aften ramte styrelsens bygning på Østerbro i København.De ansatte er blevet opfordret til at arbejde hjemme onsdag og torsdag. Efter planen skal de tilbage på arbejde fredag, men det vil ikke være helt, som det plejer.Der er store skader på Skattestyrelsens facade, og eksplosionen har også medført skader indendørs.Det betyder blandt andet, at en del af receptionen og kantineområdet vil være afspærret. Det fortæller Merete Agergaard, der er direktør for Skattestyrelsen."Skaderne har været så voldsomme - især i området omkring hovedindgangen - så vi når ikke at få det fuldt istandsat, og derfor vil der være områder, hvor folk ikke kan bevæge sig helt, som de plejer," siger hun.Merete Agergaard fortæller, at der er blandt andet er sat plader for de vinduer, der blev sprængt i stykker i forbindelse med eksplosionen. Det vil fredag være sikkert at færdes i bygningen."Vi er først og fremmest optaget af medarbejdernes sikkerhed og velbefindende. Derfor er vi glade for, at vi har fået lovning på, at bygningen er sikret, så medarbejderne ikke er i fare, når de møder ind fredag," siger Merete Agergaard.Der er i alt omkring 800 ansatte i Skattestyrelsens bygning på Østerbro. Hun har forståelse for, at de skal bruge tid på at bearbejde eksplosionen."Det er klart, at det er en ekstrem hændelse. Derfor skal man have mulighed for at tale med hinanden og stille og roligt vende tilbage til sin dagligdag. Hvis nogen har brug for at tale med en psykolog, så har de mulighed for det på anonym vis," siger Merete Agergaard.Merete Agergaard lader det være op til politiet at vurdere, om der fremover skal være en skærpet sikkerhed omkring Skattestyrelsen.Hun fortæller dog, at Skattestyrelsen i fremtiden vil have opsat kameraovervågning på bygningen./ritzau/