Eksplosion ved svensk rådhus ryster Skåne

Politiet i Skåne modtog onsdag aften en anmeldelse om et højt brag ved rådhuset i Landskrona. Det viste sig at være en eksplosion, som har smadret vinduer og beskadiget en statue på pladsen foran rådhuset. (Arkivfoto).

En eksplosion har onsdag aften ramt et rådhus i Skåne i Sverige. Det oplyser politiet i Skåne sent onsdag aften i en pressemeddelelse. Meldingen om eksplosionen ved rådhuset i byen Landskrona kom omkring klokken 23.00 onsdag. "Flere har ringet...

