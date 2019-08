Politiet bekræfter eksplosion på Østerbro tirsdag aften

Københavns Politi bekræfter, at der var tale om en eksplosion ved Skattestyrelsen på Østbanegade på Østerbro i København tirsdag aften.



Det oplyser vagtchef hos Københavns Politi Michael Andersen onsdag morgen.



To personer skulle have været inden i bygningen ved eksplosionen, men ingen er kommet til skade, oplyser vagtchefen.



Adskillige vidner skulle have hørt et højt brag omkring klokken 22.15.



Politiet har været på stedet hele natten og arbejder fortsat på at undersøge omstændighederne onsdag morgen, oplyser Michael Andersen.



Skattestyrelsens bygning ligger ved Nordhavn Station.



Kristian Næsted, vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab, oplyste først på natten, at facaden på Skattestyrelsens bygning er voldsomt beskadiget.



- Der er flere knuste ruder, og i det hele taget er facaden raseret. Det ser voldsomt ud, sagde han kort før klokken et natten til onsdag.



Det fremgår også af et privatfoto, som Ekstra Bladet bringer.



Københavns Politi bad tirsdag aften DSB om indstille al togtrafik til og fra Nordhavn Station og mellem Østerport og Svanemøllen. Klokken 05.30 er togene begyndt at køre normalt igen, oplyser DSB's pressevagt.



Politiet havde derudover afspærret et større område, der var omkranset af Østbanegade, Nordre Frihavnsgade, Strandboulevarden og Århusgade.



Afspærringen er onsdag morgen fjernet igen og gælder kun lige omkring bygningen på Østbanegade.



Københavns Politi oplyser, at der vil komme nyt om hændelsen efter klokken 08.00 onsdag.



Skatteminister Morten Bødskov (S) reagerede i et opslag på Twitter efter eksplosionen tirsdag aften.



- Forfærdelige scener på Østerbro ved Skattestyrelsen. Vi afventer politiets nærmere undersøgelser, skrev han.



/ritzau/