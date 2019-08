Det sker i dag: Teva med halvårsregnskab

Teva med halvårsregnskab



Den israelske kopimedicinproducent Teva, der har danske Kåre Schultz i spidsen, kommer onsdag med regnskab for første halvår. Selskabet, der er en aktiefavorit blandt danske privatinvestorer, har det sidste halvår været i kraftig modvind i USA, efter 40 delstater har sagsøgt Teva og andre medicinalselskaber for kunstigt at have presset priserne på medicin op i USA.



Commerzbank med regnskab



Tysklands næststørste bank, Commerzbank, kommer onsdag med halvårsregnskab. Banken har gennem det meste af 2019 været involveret i forhandlinger med den hårdt pressede Deutsche Bank om muligheden for en fusion. Planen er dog senere blevet skrinlagt med begrundelsen om, at det ikke var den rigtige løsning for parterne.



Regnskaber fra lokalbanker



Onsdag kommer der halvårsregnskaber fra de to danske lokalbanker Djursland Bank og Ringkjøbing Landbobank.



Porsche med regnskab



Den tyske bilproducent Porsche, der er ejet af Volkswagen, kommer med regnskab for første halvår.



Sommergruppemøde i DF



Dansk Folkeparti holder sommergruppemøde. Gruppemødet afsluttes med et pressemøde 7. august.