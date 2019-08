Høj rock jager puma væk

Her lige et godt råd til dem, der måtte holde ferie på steder, hvor de risikerer at løbe ind i en puma.



Det er selvsagt ikke nogen spøg at løbe ind i sådan en fyr ude i den vilde natur.



Det kan 45-årige Dee Gallant bevidne.



Men der er også midler til at få pumaen til at forsvinde, lærte hun under en vandretur sammen med sin hund Murphy på Vancouver Island i det vestlige Canada. Det rapporterer CNN.



Gallant og hunden havde bevæget sig nogle kilometer ind i en skov, da de indså, at de blev forfulgt - af en puma. Så tæt var hun aldrig kommet på det store kattedyr, og helt rart var det ikke.



"Slemme kat" og lignende ting fik hun sagt, men pumaen rokkede sig ikke en meter.



Indtil Dee Gallant fik den gode idé at slå op på sin smartphone og finde det mest støjende musik, hun havde downloadet.



Valget faldt på Metallicas "Don't Tread on Me" med sangeren James Hetfield og trommeslageren Lars Ulrich i fuld vigør.



Det fik pumaen til at luske af.



/ritzau/teddy