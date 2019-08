Enighed om foreløbig køreplan for Sudan

Sudans militære råd og en koalition af oppositionsgrupper er søndag blevet enige om en tekst til forfatningen, der skal bane vejen for en overgang til civilt styre.



Den formelle underskrivelse af aftalen vil finde sted 17. august.



Søndagens enighed bygger på en aftale fra 17. juli. Her blev de to parter enige om et fælles militært-civilt organ, som skal følge og sikre dannelsen af en civil regering og et parlament. Det skal sidde i en overgangsperiode på tre år.



Den nye tekst "etablerer civile og demokratiske regler", siger den etiopiske mægler Mahmoud Drir ifølge nyhedsbureauet Reuters.



"Det skal søge at opbygge en retsstat, en stat på basis af lighed, og en stat der ikke marginaliserer sine borgere," siger han.



Navne offentliggøres 18. august



Det er en hæsblæsende forandring, som Sudan har oplevet, siden landets autoritære leder Omar al-Bashir (billedet) trådte tilbage i april efter 30 år ved magten.



Det skete efter store demonstrationer mod dårlige leveforhold.



Søndag var det en af lederne for protesterne, Ahmed Rabie, og den næstkommanderende i det regerende militære råd, general Mohamed Hamdan Daglo, der underskrev forfatningserklæringen.



Repræsentanter for Den Afrikanske Union og mæglere fra Etiopien var mødt op til ceremonien.



18. august ventes generalerne og protestlederne at offentliggøre, hvem der skal være medlem af det nye fælles overgangsråd. En premierminister skal udpeges 20. januar, og 28. januar sættes der navne på de nye ministre, siger oppositionen.



Der har været flere alvorlige bump på vejen. Der har været flere dødelige sammenstød i foråret og forsommeren mellem regimet og demonstranterne, som har presset på for at tvinge militæret til at at give magten til et civilt styre.



