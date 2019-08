Data dokumenterer uhyggeligt fænomen: 251 masseskyderier i USA siden nytår

Det er selvsagt både voldsomt og tragisk, at USA indenfor et døgn har været vidne til to masseskyderier i henholdsvis Texas og Ohio, hvor i alt 30 er blevet dræbt og mange sårede.



Men det er ikke mindre voldsomt og tragisk at se data, der viser, hvor almindelige masseskyderier er i USA.



Masseskyderier er nemlig et hyppigt fænomen i USA, hvor borgerne i mange delstater har let adgang til våben.



Det netbaserede Gun Violence Archive, der indsamler statistik om vold og drab med skydevåben, har optalt, at der fra nytår til 4. august i år har været 251 masseskyderier.



Gun Violence Archive definerer et masseskyderi som en episode, hvor fire eller flere bliver dræbt eller såret af skud.



Næsten 40.000 personer blev i 2017 dræbt af skud i USA. Det oplyser Centers for Disease Control and Prevention, der er den officielle myndighed, som fører statistik.



Heri indgår også antallet af selvmord og vådeskud.



Ifølge den britiske avis The Guardian var 60 procent af de 39.773 dødsfald i 2017 selvmord, mens 14.542 af dem var drab.



Det svarer til godt 36 procent.



/ritzau/teddy