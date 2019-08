Sundhedsplatformen er flere gange dyrere i drift end konkurrent

Det koster fem gange mere at drive og vedligeholde Sundhedsplatformen for Region Hovedstaden, end det koster Region Midtjylland at drive og vedligeholde deres it-løsning til sundhedsvæsnet, EPJ.



Det skriver Politiken.



"Det kan betale sig at skifte Sundhedsplatformen ud. Det viser, at udgiften til at købe et nyt system vil være meget hurtigt tjent hjem alene på driftsbesparelsen. Det vil ikke tage ret lang tid," siger medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden Jacob Rosenberg (LA) til avisen.



Hovedstaden: 370 mio. kr. - Midtjylland: 75 mio. kr.



Ifølge Politikens oplysninger koster Sundhedsplatformen omkring 370 millioner kroner om året for Region Hovedstaden i drift og vedligeholdelse. Til sammenligning koster det Region Midtjylland 75 millioner kroner for Den Elektroniske Patientjournal, EPJ.



Avisen understreger, at de to tal ikke er komplet sammenlignelige. Det skyldes blandt andet, at Region Hovedstaden har 1,3 millioner indbyggere, mens Region Hovedstaden har 1,8 millioner indbyggere.



Meget svær at bruge



Sundhedsplatformen, der er udviklet af det amerikanske firma Epic, har været meget udskældt. Ikke bare kostede indkøb og implementering 1,3 milliarder kroner, den har også været meget svær at bruge for sundhedspersonalet.



Flere har kritiseret, at Sundhedsplatformen er udviklet til et helt andet sundhedsvæsen. Den kritiseres også for at være så tidskrævende at bruge, at den sænker effektiviteten mærkbart.



I Region Midtjylland fik man udviklet EPJ af danske Systematic. Det er forløbet noget lettere, og det har ført til overvejelser om, hvorvidt EPJ skal erstatte Sundhedsplatformen.



Efterlyser nationalt system



"Det (udgifterne til Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden red.) er penge, der går fra behandlingen af patienterne.



Og da der stadig er store problemer for medarbejderne, og medarbejdertilfredsheden er lav, er vi nødt til løbende at bevilge flere penge for at rette op på problemerne.



"Derfor håber jeg, at regeringen vil gribe ind, så vi kan få et fælles nationalt system i hele Danmark," siger Christoffer Buster Reinhardt (K), formand for Region Hovedstadens sundhedsudvalg, til Politiken.



Socialdemokratiet og Radikale Venstre siger dog til Politiken, at de ikke mener, at man bør overveje at udskifte Sundhedsplatformen.



/ritzau/