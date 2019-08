Politiet: Ti dræbte og 16 sårede i det andet masseskyderi i USA på mindre end et døgn

Opdateret 11.05



Politiet i den amerikanske delstat Ohio oplyser nu, at ti mennesker er dræbt under et skyderi i byen Dayton, mens 16 er såret.



Gerningsmanden er det tiende dødsoffer,



Massedrabet er sket ikke mange timer efter, at en gerningsmand skød og dræbte 20 personer i et butikscenter i El Paso i Texas.



Ifølge avisen Dayton Daily News skulle skyderiet være foregået i nærheden af baren Ned Peppers, som ligger i området Oregon District i Dayton.



Der indløb en melding om skyderiet klokken 01.00 lokal tid søndag morgen.



Betjente var i området



"Vi havde betjente i det umiddelbare nabolag, da de første skud lød, og vi var i stand til at besvare det og gøre en hurtig ende på det," skriver politiet i Dayton på Twitter.



Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Bileder, der lagt ud på sociale medier, viser, hvordan folk flygter gennem gaderne for at komme væk fra skyderiet.



Området evakueret



En BBC-journalist var til en koncert lige i nærheden, da skyderiet gik i gang.



"Jeg blev meget chokeret. Vi blev alle evakueret hurtigt og sikkert, og vi fik besked om at undgå distriktet Oregon," siger journalisten.



Politiet er ikke kommet nærmere ind på omstændighederne ved skyderiet.



Distriktet Oregon i Dayton er kendt for sine natklubber, barer, gallerier og butikker.



Første meldinger i morges



Det lokale politi skrev kort efter klokken ni dansk tid på Twitter, at man var på stedet for at efterforske et igangværende skyderi, og at befolkningen skulle holde sig væk fra området.



Senere bekræftede Elizabeth Long, som er talsperson for flere sygehuse i området, over for netmediet Huffington Post, at man havde taget imod ofre fra skyderiet.



Men hun satte ikke tal på, hvor mange mange personer, sygehuset havde fået ind, eller hvilken tilstand de var i.



Ifølge Dayton Daily News leder politiet efter en mulig skytte nummer to, som muligvis har forladt området i en mørk Jeep.



/ritzau/teddy