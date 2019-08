Forsker om mulig varmerekord i Grønland: "Næsten helt utroligt"

Hvis målingerne er korrekte, er det næsten helt utroligt.



Sådan lyder det fra klimatolog John Cappelen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), der skal undersøge, om to opsigtsvækkende temperaturmålinger i Grønland faktisk er så spektakulære, som de ser ud til at være.



Torsdag blev der målt 2,7 grader ved DMI's vejrstation ved Summit i 3202 meters højde, hvilket var den højeste temperatur målt på stedet nogensinde.



Men allerede fredag blev målingen toppet, da den danskejede vejrstation, der ligger midt på den grønlandske indlandsis, målte 4,7 graders varme.



Skal nu sammenligne data



Det er nogle meget høje temperaturer, som DMI's station har målt i over 3000 meters højde midt på isen, siger John Cappelen.



Inden man kan tale om en egentlig varmerekord på stedet, skal målingerne sammenlignes med data fra andre vejrstationer i området.



"Vi har ikke før i august måned målt temperaturer højere end 0,9 grader, så det vil være en ny rekord, og derfor er det meget vigtigt at kontrollere," siger John Cappelen.



Gennemsnitstemperaturen for juli var i perioden 1981 til 2010 på -12,2 grader. Juli er den varmeste måned i løbet af året ved Summit.



Det var ikke kun dagene op til weekenden, der kunne byde på høje temperaturer ved målestationen midt i Grønland.



Måske menneskeskabt - måske ikke



Det har været varmt de sidste fire måneder - også andre steder i Grønland.



"Temperaturen har været høj på de fleste grønlandske målestationer siden april, så der har været varmt på Grønland og i øvrigt også tørt," siger John Cappelen.



Om det varmere vejr er forbundet til generelle klimaforandringer, kan klimatologen ikke umiddelbart fastslå. Men det er en mulighed, understreger han.



"Det er naturligt, at der er klimasvingninger i Grønland. Nogle gange kommer der varme over Grønland, nogle gange kommer der kulde. Sådan er det.



"Om det er et signal om menneskeskabte klimaforandringer, er ikke udelukket, men det er svært at sige med sikkerhed," siger John Cappelen.



Varmere forår end normalt



At foråret i år har været varmere end normalt, kunne man eksempelvis se, da smeltesæsonen i Grønland begyndte en måned tidligere end normalt.



Smeltesæsonen er skudt i gang, når mindst fem procent af indlandsisens overflade har nået smeltepunktet tre dage i træk. Normalt begynder sæsonen omkring 26. maj, men i år begyndte den allerede 30. april.



Resultatet af DMI's kontrol af målingerne ved Summit ventes at være klar efter weekenden, og da kan det konstateres, om der fredag var tale om en varmerekord.



/ritzau/