Oslo er ramt af oversvømmelser efter massivt skybrud

Norges hovedstad, Oslo, er natten til søndag blevet ramt af et massivt skybrud, der har skabt store oversvømmelser.



Det skriver det norske medie VG samt nyhedsbureauet NTB.



Det har ifølge norsk politi skabt store trafikale problemer, og blandt andet er byens t-bane plaget af vandmængderne.



Foruden de massive mængder vand har der også været flere lynnedslag og voldsom torden.



Ifølge NTB har lynene ramt flere træer samt enkelte bygninger. Dog uden at bryde i brand.



"Der har været et heftigt uvejr her. Mange mennesker følte sig utrygge, da de ikke vidste, hvad der foregik, da flere lyn slog ned tæt på," fortæller Guro Sandnes, operationsleder ved Oslos Politi, til NTB.



"Berusede mennesker bader i gaderne, og andre falder i vandet, fordi man ikke kan se fortovskanterne under vandet."



Uvejret og det medfølgende skybrud begyndte omkring klokken 01.



Flere tunneller i Oslos centrum er lukket, da de i øjeblikket er fyldt med vand. Ifølge politiet har flere biler dog set stort på indkørselsforbuddet med det resultat, at de nu sidder fast i de høje vandmasser.



/ritzau/