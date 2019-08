Londons Heathrow-lufthavn gør klar til strejke fra mandag

Relateret indhold Tilføj søgeagent Heathrow Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Heathrow

Heathrow-lufthavnen ved London har aflyst 172 planlagte flyvninger mandag og tirsdag. Det skyldes, at tusinder af medarbejdere har varslet strejke.



Det oplyser lufthavnen lørdag, skriver nyhedsbureauet AP.



Luftfartsselskaberne er blevet bedt om på forhånd at sammenlægge nogle af deres afgange og ombooke de passagerer, der skulle have været med de aflyste afgange.



Passagerer opfordres til at kontakte luftfartsselskaberne eller se på selskabernes hjemmeside, om deres fly til eller fra Heathrow skulle være ramt.



Sikkerhedstjek er noget af det, der kommer til at tage længere tid i Heathrow. Lufthavnen opfordrer derfor også passagerer til at komme i god tid.



Strejken ventes at ramme ekstra hårdt, fordi den kommer inden for skolernes sommerferie. Det betyder, at mange briter og andre europæere rejser udenlands.



Det er endnu uklart, om aflysningerne også kommer til at påvirke fly til og fra Danmark.



De lufthavnsansatte i fagforeningen Unite har afvist et tilbud fra Heathrows ledelse om en lønstigning på 7,3 procent.



Efter lange forhandlinger i de sene nattetimer mødes repræsentanter for fagforeningen igen lørdag med Heathrows ledelse for at forsøge at finde en løsning.



/ritzau/