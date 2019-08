Historisk – Realkreditinstitutter åbner for boliglån med 0,5 pct. i rente

Opdateret 12.10: To realkreditinstitutter åbner nu op for fast forrentede lån med 0,5 pct. i rente. Det viser fondsbørsmeddelelser fredag middag.

Det er Realkredit Danmark og Nordea kredit, der tilbyder boligrenten på 0,5 pct. med så lang løbetid og med afdrag.



Det er aldrig set tidligere.

Uro på de finansielle markeder, en eskalering af handelskrigen mellem USA og Kina og generelt negative forventninger til økonomien i Europa, USA og globalt er bagtæppet for, at Realkredit Danmark åbner for boliglån med den laveste rente nogensinde.Realkreditrenterne falder i dag rimeligt meget og det fastforrentede 30-årige 1 pct.-lån handler aktuelt i en kurs tæt på 99,6. Det er en stigning på mere end 1 kurspoint over de seneste par dage, og vi ser nu de højeste kurser på 1 pct.-lånet siden dets introduktion tilbage i marts."Set i lyset af den seneste tids udvikling har vi derfor taget beslutning om, at åbne for et 30-årigt fastforrentet 0,5 pct.-lån med afdrag. Vi forventer, at vi hen mod slutningen af næste uge kan give tilbud i lånet, og at det vil have en åbningskurs i omegnen af kurs 95-96," siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.Christian Hilligsøe Heinig peger på to elementer der driver kursen op.For det første har vi lige netop passeret opsigelsesfristen ultimo juli, hvor en historisk stor konverteringsbølge har fundet sted med et samlet konverteringsomfang på i omegnen af 170-190 mia. kroner."Det store udbud af obligationer har naturligt presset kurserne noget ned i tiden op til opsigelsesfristen, og det udbudspres er blevet reduceret betydeligt i dagene efter fristen. Det bidrager nu til at trække kurserne opad igen," siger Christian Hilligsøe Heinig.For det andet faldt den amerikanske tiårige statsrente betydeligt efter Trump i går aftes valgte at eskalere handelskrigen mellem USA og Kina ved at annoncere, at han vil lægge 10 pct. told på yderligere kinesiske varer for 300 mia. dollar."Det øger i sagens natur bekymringer for holdbarheden af det globale økonomiske opsving, som i forvejen er gået ned i tempo. Det øger dermed også sandsynligheden for flere rentenedsættelser i USA i den kommende tid – efter den seneste rentenedsættelse onsdag aften. Endeligt understøtter udviklingen forventningen om pengepolitiske lempelser fra den europæiske centralbank på det kommende møde i september," siger Christian Hilligsøe Heinig.Han anbefaler trods åbningen af nye fastforrentede 0,5 pct.-lån, stadig 1 pct.-lånet til boligejerne, så længe det er åbent for tilbudsgivning."Det skyldes en mindre kursrisiko samt en god likviditet i serien – der er hos os udstedt lån i denne serie for omtrent 30 mia. kroner og det betyder fravær af risiko for indlåsningseffekt. Endeligt vil der målt på ydelsen over låneforløbet ikke være den store forskel på disse to lån," siger Christian Hilligsøe Heinig.Renten er højere på det ene lån, men det modsvares i vid udstrækning af et lavere kurstab. Med andre ord skal renterne altså falde en smule mere før, at 0,5 pct.-lånet for alvor kan træde ind på scenen som det foretrukne alternativ for boligejere, der ønsker 30-årig fast rente og afdrag."Vores åbning af 0,5 pct,-lånet skal i første omgang primært ses i lyset af, at vi ønsker at have et 30-årigt fastforrentet lån klar på lånehylden i tilfælde af, at 1 pct.-lånet lukker for tilbudsgivning. Og i det nuværende finansielle klima, kan det bestemt ikke udelukkes, at realkreditrenterne kan falde en tand yderligere i den kommende tid," siger Christian Hilligsøe Heinig.