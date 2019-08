Mærsk, Vestas og FLSmidth falder tungt efter ny Trump-told

Relateret indhold Børsen TV

Den amerikanske præsident Donald Trump har annonceret en told på kinesiske varer, og det sætter taktstokken for aktierne herhjemme i dag.



"Det der virkelig kan blive ramt er de cykliske eksponerede sektorer. Det er industrierne, det er virksomheder, der eksporterer til Kina, der bliver ramt. siger chefstrateg ved Bankinvest, Jakob Vejlø."



De to Mærsk aktier indtager da også den nederste del af C25-indekset, hvor også FLSmidth og Vestas falder mellem 2,2 og 3,2 pct.



Ny told om en måned



Den amerikanske præsident Donald Trump skrev torsdag aften på det sociale medie Twitter, at han planlægger at indføre ny told på 10 pct. på kinesiske varer for 300 mia. dollar (svarende til ca. 2.030 mia. kr.). Det sker ifølge præsidenten allerede fra 1. september.



Ifølge Trump og Det Hvide Hus inkluderer den varslede told ikke den nuværende importtold på 25 pct. på varer fra Kina for 250 mia. dollar (svarende til ca. 1.690 mia. kr.)



Dermed kan mere eller mindre alle kinesiske varer, som importeres til USA, ende med at blive omfattet af toldsatser.



Ingen garantier



"Det nye handelspolitiske angreb fra Trump kommer, på trods af at man netop har overstået en tilsyneladende mindelig forhandlingsrunde i Beijing og dertil har planlagt nye forhandlinger til september, "skriver Frederik Engholm, der er chefstrateg hos Nykredit, i en kommentar ifølge Ritzau Finans.



"Trods det nye angreb regner Trump med, at forhandlingerne med Kina vil fortsætte som aftalt. Reaktionen fra Kina er endnu usikker, men der er ingen garanti for, at landet vil forhandle under det tiltagende pres fra USA, fortsætter han.