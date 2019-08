Udsigt til skidt dag på børsen for Mærsk og DSV efter Trump-melding

Relateret indhold Aktieordbog

Cykliske aktier som Mærsk og DSV ventes i negativt fokus fredag, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, torsdag aften annoncerede en ny runde toldstigninger på kinesiske varer. Faldende oliepris ventes at sende Maersk Drilling i fokus.



De amerikanske aktier gik i dørken, og plusser blev vendt til solide minusser efter Trumps udmelding.



Det brede S&P 500-indeks faldt torsdag med 0,9 pct., selv om det før var i plus med 1,1 pct. Dow Jones-indekset mistede desuden 1,1 pct., mens teknologitunge Nasdaq vekslede en fremgang på 1,7 pct. til et fald på 0,8 pct.



Den sure stemning fortsætter fredag morgen, hvor futures på de tre indeks ligger med fald på 0,1-0,3 pct. I Asien styrtdykker markederne med fald på over 2 pct. i Japan og knap 2 pct. i Kina.



Den tyske DAX-future peger fredag morgen ned med 1,8 pct.



Det danske C25-indeks sluttede torsdag med en stigning på 1,3 pct.



DSV fortsatte torsdag onsdagens sejrsridt efter selskabets regnskab for andet kvartal. Aktien stig 2 pct. til 658 kr. og satte rekord. Fredag er der dog nok dømt retræte fra toppen.



Mærsk B-aktien steg desuden 1,5 pct. til 7698 kr. torsdag, men vente også at falde fredag.



Omvendt burde defensive aktier som medicinalaktier, som for eksempel Coloplast, Lundbeck, og Novo, blive mindst påvirket af den negative stemning.



AMBU HAR FÅET KONKURRENTNYT



Ambu, der steg 0,2 pct. til 99 kr., har fredag fået nyt fra den japanske konkurrent Olympus, der åbnede bøgerne for første kvartal af det skæve regnskabsår 2019/20.



Kvartalet skuffede analytikerne, da det gav et driftsresultat på 14,8 mia. yen mod ventet 15,2 mia. yen ifølge Bloomberg News.



Nettooverskuddet blev 8,6 mia. yen mod ventet 10,4 mia. yen. Nettoomsætningen kom ind på 181,9 mia. yen mod ventet 180,8 mia. yen.



DRILLING RAMMES AF OLIEPRISFALD



Maersk Drilling endte med et fald 0,9 pct. i 452,60 kr. torsdag, og aktien kan komme i fokus fredag, da oliepriserne torsdag faldt efter de nye toldtrusler fra Trump.



Oliepriserne stiger fredag morgen, efter at de torsdag led deres største fald i årevis oven på USA's præsidents, Donald Trumps, proklamation om nye importafgifter på kinesiske varer.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 62,03 dollar mod 61,18 dollar natten til fredag. Ved dansk børslukketid kostede en tønde 63,74 dollar. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 55,00 dollar mod 54,41 dollar fredag nat, mens den torsdag eftermiddag kostede 56,99 dollar.



ANALYSENYT TIL ALM.BRAND OG NNIT



Alm. Brand, der steg 0,5 pct. til 60,80 kr., fik sent torsdag løftet kursmålet hos SEB. Det er nu på 73 kr., efter at det tidligere lød på 69 kr. Der anbefales fortsat et "køb" af bankaktien, der i år er steget 22,1 pct. i værdi.



NNIT har også været en tur i analytikernes regneark. Aktien har fået sænket kursmålet af ABG Sundal Collier til 110 kr. fra 165 kr. Anbefalingen af aktien er fortsat "hold".



NNIT lukkede torsdag uændret i 104,80 kr.



