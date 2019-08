Oliepriserne springer tilbage efter Trumps nye toldafgifter

Oliepriserne stiger fredag morgen, efter at de torsdag led deres største fald i årevis oven på USA's præsident, Donald Trumps, proklamation om nye importafgifter på kinesiske varer.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 62,03 dollar mod 61,18 dollar natten til fredag. Ved dansk børslukketid kostede en tønde 63,74 dollar.



Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 55,00 dollar mod 54,41 dollar fredag nat, mens den torsdag eftermiddag kostede 56,99 dollar.



Truslen om nye importafgifter gør dermed en ende på den seneste periodes olieprisstigninger, der blandt andet har været understøttet af faldende amerikanske olielagre.



Donald Trump sagde torsdag ifølge Reuters, at USA fra 1. september vil indføre nye toldsatser på 10 pct. på kinesiske varer for 300 mia. dollar med en yderligere trussel om, at afgifterne kunne hæves yderligere, hvis Kinas præsident, Xi Jinping, ikke formår at få en handelsaftale i hus.



- Estimaterne for den globale vækst har været under pres fra handelskrigen, og USA's træk fjerner den goodwill, der ellers måtte være optjent tidligere på ugen, da USA's forhandlere var i Shanghai for at kickstarte forhandlingerne, skriver Alfonso Esparza, der er markedsanalytiker i Oanda, i en kommentar ifølge Reuters.



Guldprisen stiger fredag morgen, hvor en troy ounce guld koster 1432,63 dollar mod 1414,03 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller falder prisen på kobber, hvor et ton fredag morgen koster 5833 dollar mod 5899 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS