Apple smidt af tronen - ny cashkonge på Wall Street

It-kæmpen Apple har længe været Wall Streets cashkonge, men æblekoncernens fokus på aktietilbagekøb og løftede udbytter betyder nu, at Googles moderselskab, Alphabet, kan smide Apple af tronen og i stedet selv sætte sig på den.



Det skriver Financial Times.



Apples likvide beholdning, inklusiv kontanter og værdipapirer og fratrukket gæld, er siden toppen i 2017 faldet fra 163 mia. dollar til 102 mia. dollar ved udgangen af selskabets tredje kvartal, i slutningen af juni, i år.



I mellemtiden har Alphabets likvide reserver bevæget sig den anden vej og er steget med 20 mia. dollar i samme periode til nu 117 mia. dollar.



Mens Apple har øget gaveregnen til aktionærerne, så har Alphabet valgt at spare pengene op og holde krudtet tørt til at bryde ind på nye markeder og forretningsområder. I 2018 øgede Alphabet sine investeringer til 25 mia. dollar mod 3 mia. dollar året før.



Alphabets "pengepugeri" sker samtidig med, at de store teknologigiganter er kommet i mere kritisk lys hos myndighederne, skriver Financial Times, og det kan måske friste til endnu større bøder. Gennem de seneste to år har EU-Kommissionen da også udstukket to bøder til Google på samlet 8,2 mia. dollar for overtrædelse af konkurrencereglerne, mens Facebook så sent som i sidste uge accepterede en bøde på 5 mia. dollar fra de amerikanske myndigheders side for brud på datasikkerheden i forbindelse med Cambridge Analytica-skandalen.



Google-ejerens store skattekiste er dog heller ikke lige populær blandt investorerne.



- Overordnet virker deres forsøg på at genopfinde sig selv med deres nye initiativer ikke. Jeg ville ønske, at de sendte flere kontanter tilbage til aktionærerne og spildte færre penge, siger Walter Price, porteføljemanager hos Allianz Global Investors, til Financial Times.



Apple sad på tronen som det mest kontantrige selskab i verden i et helt årti, men har i snart seks år fokuseret på at nedbringe kontantbeholdningen, efter at den aktivistiske investor Carl Icahn købte sig ind i aktien og lagde pres på bestyrelsen for at sende flere penge retur til aktionærerne.



/ritzau/FINANS