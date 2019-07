Den tidligere Audi-direktør, 56-årige Rupert Stadler, er formelt blevet sigtet for svindel af den tyske anklagemyndighed.



Det oplyser de tyske anklagere onsdag.



Audi var involveret i den såkaldte dieselgate, hvor flere store bilproducenter blev afsløret i - ved hjælp af særlig software - at have manipuleret med data for, hvor meget deres biler forurener.



Audi hører under den tyske bilgigant Volkswagen.



- Stadler er anklaget for at have kendt til manipulationerne siden senest slutningen af september 2015. Han forhindrede ikke salget af de berørte Audi- og Volkswagen-biler efterfølgende, siger anklageren i en udtalelse.



Over 430.000 biler fra Volkswagen, Audi og Porsche havde software, der skulle snyde myndighedernes målinger af, hvor meget de forurener.



