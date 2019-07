Flere brugere bringer Spotify tættere på sorte tal

Relateret indhold Tilføj søgeagent Spotify Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Spotify

Musiktjenesten Spotify trækker stadig flere brugere og abonnenter ind i butikken, men tjenesten løber stadig ikke rundt.



Siden årsskiftet har Spotify fået yderligere 12 millioner abonnenter, og antallet af brugere, der ikke har et abonnement og derfor skal lytte til reklamer mellem sangene, er vokset med 25 millioner.



I alt har Spotify nu 108 millioner abonnenter.



Spotify har stadig kun noteret et kvartal med sorte tal på bundlinjen, og andet kvartal fordoblede ikke den statistik.



Selv om de nye brugere og abonnenter tilsyneladende bringer tjenesten tæt på - selve driften giver et underskud på tre millioner euro - står der stadig 76 millioner euro i røde tal på bundlinjen.



Det er betragteligt mindre end samme periode sidste år, hvor minusset var på 394 millioner euro. Men det betyder dog stadig, at minusset i 2019 er vokset til 218 millioner euro.



Spotify tjener langt de fleste penge på abonnenter fremfor reklameindtægter fra de reklamer, som brugere uden et abonnement lytter til.



Ud af en omsætning på 1,7 milliarder euro kommer 1,5 milliarder fra abonnenter.



Spotify håber derfor forståeligt at øge kredsen af abonnenter. Næste kvartal skal der være mellem 110-114 millioner abonnenter, mens der skal være mellem 120 og 125 millioner abonnenter ved årets udgang.



Tjenesten blev stiftet af de to svenskere Daniel Ek og Martin Lorentzon i 2006 og gik i luften i en række europæiske lande i 2008. I 2011 gik Spotify ind på det danske marked.



/ritzau/