Silkeborg IF nyder godt af FCK-spillersalg: Øger forventningerne med mio

Salget af Robert Skov luner ikke blot i kassen hos Københavnske FCK, der har solgt sidste sæsons topscorer til tyske Hoffenheim.Men også hos jyske Silkeborg IF kan man glæde sig over en økonomisk gevinst.I en meddelelse sendt til fondsbørsen i København, skriver Silkeborg IF, at fodboldklubben ifølge FIFA-regler får en andel af transfersummen og en "andel af de såkaldte solidaritetsmidler". "Ved opfyldelse af betingelserne opjusteres selskabets resultatforventning for 2019 til et resultat før eventuel dagsværdiregulering af investeringsejendomme og før skat til et overskud på 5-10 mio. kr. mod tidligere -5 til +5 mio. kr. jf. fondsbørsmeddelelse nr. 1 af 22. marts 2019."Før FCK Robert Skov skiftede til FCK i januar 2018, spillede han i Silkeborg.Parken Sport & Entertainment – der ejer FCK – opjusterer forventningerne til resultatet før skat med 40 millioner kroner og ser nu et resultat før skat på 85-100 millioner kroner.