435 tilbageholdes i Moskva under oppositionsprotest

Russisk politi har tilbageholdt mindst 435 mennesker i forbindelse med en demonstration lørdag eftermiddag.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer overvågningsgruppen OVD-Info for den seneste opdatering i antallet af anholdelser.



Gruppen OVD-Info blev startet i 2011 af frivillige og opgør anholdelser under protester i Rusland.



Protesten fandt sted på opfordring af Aleksej Navalnyj, der er russisk oppositionsleder og stor kritiker af landets præsident, Vladimir Putin.



Myndigheder havde på forhånd meddelt, at den planlagte demonstration ikke var lovlig, men det holdt ikke demonstranterne tilbage.



Trods forbuddet samledes demonstranterne i Moskva nær borgmesterkontoret i byen, hvor de krævede frie og retfærdige lokalvalg.



Ifølge Reuters deltog tusindvis i protesten, der er planlagt, efter at kandidater fra oppositionen blev nægtet at stille op til det kommende lokalvalg i Moskva.



Myndighederne har meddelt, at kandidaterne er ude, fordi de ikke har samlet nok stemmer til at stille op. Men det passer ikke, lyder det fra oppositionen.



Nogle af de mange anholdte så ud til at være forbipasserende borgere, der befandt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, skriver Reuters.



Alexander Latyshev på 45 år fortæller, at han var kommet til Moskva fra en nærtliggende region for at holde et forretningsmøde, da han blev anholdt.



- Jeg sad bare på en bænk (da de anholdte mig, red.), siger han til Reuters.



Tidligere lørdag tilbageholdt politiet demonstranter for at afholde dem fra at deltage i protesten og blokerede omkringliggende veje.



