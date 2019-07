Skidt nyt for olie- og gasvirksomheder: Verdens største multilaterale bank dropper udlån til fossile brændstoffer

Olie, gas og kulvirksomheder får i fremtiden sværere ved at finansiere deres projekter med penge fra EU's investeringsbank, EIB.Ifølge The Guardian har EIB planer om at stoppe for pengestrømmen til energi infrastrukturprojekter, der skal udlede fossile brændstoffer i 2020.Banken bliver nødt til at tilpasse sine langsigtede investeringer, så de stemmer overens med Parisaftalen, skriver avisen. Her lyder målsætningen, at temperaturen ikke må nå et niveau, der er højere end 1,5 grader varmere end de var i 1990."Overgangen er vidtrækkende. Der er behov for solidaritet for støtte potentielt sårbare grupper og regioner," skriver EIB i en rapport.Ifølge The Guardian kommer udspillet samtidig med, at presset stiger på de finansielle institutioner for at droppe projekter, der udleder meget kulstof.Ifølge klimaorganisationen Oil Change International bør EIB's skridt gøre, at andre finansielle institutioner slutter trop og dropper finansieringen fossile brændstoffer. "EIB's forslag om at afslutte finansieringen af fossile brændstoffer i 2020 er et massivt skridt fremad i klimaforvaltning. Med dette skridt er verdens største multilaterale långiver nu klar til at forlade olie, gas og kul i fortiden," siger Alex Doukas fra Oil Change International.I juni offentliggjorde en række europæiske storbanker en aftale kaldet "The Poseidon Principles," der stiller klimakrav til de rederier, der ønsker finansiering i bankerne.Blandt de deltagende banker er blandt andet Danske Bank, DNB og Nordea."Det her er en stor ændring, og jeg tror ikke, jeg har set noget lignende, siden jeg startede i shipping for 30 år siden. Det hænger selvfølgelig sammen med klimaet, som er rykket øverst op på dagsordenen stort set alle steder," lød det dengang fra Øivind Haraldsen, der er chef for Shipping i Danske Bank.I samme ombæring fortalte Sinne Backs Conan, der er europapolitisk direktør i bankernes brancheorganisation Finans Danmark, at kreditkravene indenfor en kort årrække vil blive strammet i de sektorer, der udleder mest CO2."Der er rigtigt mange erhvervssektorer, der indenfor en nær fremtid i møder med banken vil blive spurgt ind til bæredygtighed, hvor CO2-udledning er et element af det," sagde Sinne Backs Conan, der udover at være europapolitisk direktør også sidder med i organisationens forum for bæredygtig finans. "