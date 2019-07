Amerikanske Universal Health, der driver blandt andet hospitaler og operationsklinikker, var blandt fredagens absolutte højdespringere på det amerikanske aktiemarked.



Aktien steg med hele 10,9 pct. til 151,89 dollar efter et fremragende regnskab for andet kvartal, der landede efter markedets lukketid torsdag.



Her slog Universal Health forventningerne til både omsætningen og indtjeningen per aktie, og samtidig lagde selskabet op til et dobbelt så stort kvartalsudbytte som ventet.



Universal Health omsatte i april, maj og juni for 2,86 mia. dollar mod ventet 2,81 mia. dollar blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News. Det var samtidig en vækst på 6,5 pct. sammenlignet med det tilsvarende kvartal et år tidligere.



Den justerede indtjening per aktie voksede samtidig til 2,76 dollar fra 2,47 dollar i andet kvartal sidste år. Analytikerne havde ventet en noget mindre fremgang til 2,54 dollar. Resultatet var noget højere end selv det højeste estimat, der lød på 2,60 dollar.



Universal Health løftede samtidig kvartalsudbyttet til 20 cent per aktie fra 10 cent per aktie. Analytikerne havde ventet en fastholdelse.



/ritzau/FINANS