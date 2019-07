Relateret indhold Tilføj søgeagent SAS

Handlingspersonale i samtlige italienske lufthavne nedlægger fredag arbejdet i fire timer. Det får konsekvenser for hundredvis af flyvninger.



Det skriver branchemediet Check-In.



Strejken, der er planlagt til at vare fra klokken 10.00-14.00 fredag, har fået luftfartsselskabet Alitalia til at aflyse 113 flyafgange fredag, mens SAS meddeler branchemediet, at selskabet også venter at blive påvirket af strejken.



SAS oplyser til Check-In, at flyselskabet regner med at kunne gennemføre de berørte flyvninger til italienske lufthavne, som er planlagt - dog skal passagerne regne med forsinkelser.



I alt otte rundture med SAS til Italien vil kunne blive påvirket fredag. Tre af disse flyvninger er fra København til henholdsvis Rom-Fiumicino, Milano-Malpensa og Palermo. To rundture udgår fra Oslo fredag med SAS, mens de resterende tre udgår fra Stockholm.



/ritzau/FINANS