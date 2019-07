Termometrene sprænger rekorder flere steder Vesteuropa

Den franske hovedstad, Paris, har tidligt torsdag eftermiddag registreret den højeste temperatur nogensinde i byen.



Det oplyser den nationale franske meteorologiske tjeneste, Meteo France.



Der er målt 40,6 grader celsius. Det er 0,2 grader højere end den hidtidige rekord fra juli 1947. Myndighederne i Frankrig oplyser, at temperaturen torsdag eftermiddag fortsat er stigende.



Der er også blevet slået rekorder andre steder i Europa, som mange steder er ramt af hedebølge.



Torsdag blev varmerekorden i Belgien slået, da termometeret viste 40,6 grader celsius, det samme som i Paris.



I nabolandet Holland har meteorologer torsdag også målt en rekordhøj temperatur på 40,4 grader. Det er den varmeste dag, der nogensinde er målt, oplyser Hollands statslige meteorologiske institut, KNMI.



Rekorden kan blive slået igen inden længe, for temperaturen stiger stadig, tilføjer KNMI.



I Storbritannien er der målt 36,9 grader omkring Heathrow-lufthavnen ved London. Det er den varmeste dag, der nogensinde er målt i juli i Storbritannien, skriver det britiske meteorologiske institut på Twitter.



- Vi kan muligvis stadig slå den britiske varmerekord på 38,5, tilføjer instituttet.



I Frankrigs hovedstad har de tårnhøje temperaturer blandt andet skabt bekymring om domkirken Notre Dame.



Kirken, der i april blev udsat for en voldsom brand, er nemlig mere skrøbelig i hedebølgen. Det sagde kirkens chefarkitekt onsdag.



- Jeg frygter, at fuger og murværk mister sammenhængskraften og strukturel styrke, når de tørrer ud, og at loftshvælvingen så pludselig giver sig, sagde Philippe Villeneuve til nyhedsbureauet Reuters.



