Facebook overrasker med højere omsætning end ventet: Aktien sendes op

Den sociale medievirksomhed Facebook kunne i årets andet kvartal glæde sig over en stor fremgang i omsætningen, der endte højere, end selv den mest optimistiske analytiker havde forventet.



I kvartalet omsatte selskabet for 16,89 mia. dollar, og det rammer over analytikernes forventninger om en omsætning på 16,49 mia. dollar i perioden, viser estimater indsamlet af Bloomberg.



Den mest optimistiske analytiker havde forud for regnskabet sat næsen op efter en omsætning på 16,83 mia. dollar.



Investorerne tager umiddelbart godt imod regnskabet fra Facebook, og de sender aktien op med 3 pct. i eftermarkedet.



/ritzau/FINANS